Ale jak się napisze że społeczeństwo dokłada się do każdego auta elektrycznego to zaraz jest lament że to kłamstwo. Że w jaki sposób bo przecież ktoś kupuje go za swoje. Tak on kupuje za swoje ale ja ponoszę koszty na utrzymanie infrastruktury po jakiej jeździ, dopłaty do elektryków a teraz jeszcze będę płacił większe oc.