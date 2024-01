The recent rise in homelessness is partly driven by the disappearance of pandemic-era aid programs, including a federal moratorium on evictions that ended in 2021, the report said.

Pokaż całość

Tajemnica rozwikłana. Byli chronieni przed eksmisjami parę lat i przestali być w 2021. W dodatku trend był malejący w poprzedzających covid latach, więc to co widzicie to anomalia. No, ale fajnie się klika takie pseudo-dziennikarstwo i w dodatku można napisać o kimś, że jest