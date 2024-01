WOŚP daje możliwość do zademonstrowania swojej dobroczynności (virtue signaling). Wrzucisz coś do puszki, nakleisz serduszko i już możesz pokazywać na zewnątrz, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś członkiem plemienia tych dobrych, uśmiechniętych ludzi.

A jak wrzucasz takiemu żebrakowi do puszki, albo robisz przelew na fundację to niestety nie dostajesz naklejki.