Weapon of math destruction.



Polecam książkę.



Problemem nie są same systemy AI czy dowolne INNE, tylko bezgraniczne, automatyczne, nie podlegające podważeniu zaufanie instytucji do tego co system wypluje.



Jak "system" rozpoznał, to nie ma dyskusji. Nie ma ścieżki odwołania. Ale jednocześnie instytucja która używa ani firma która system stworzyla nie potrafi powiedzieć z czego wynika dany wynik - bo to black box, logika rozmyta, trade secret.