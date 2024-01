Przecież prawdę powiedziała. Są dzieciaki co mają starego inżyniera który z nim usiądzie i wytłumaczy matmę, a są takie dzieci co mają starego-pijanego który co najwyżej da motywacyjny #!$%@?. Klepanie identycznych ćwiczeń jeden za drugim w domu to jakieś nieporozumienie.



Czytam komentarze i mam wrażenie, że zamiast z młodymi ludźmi siedzę tutaj ze starymi boomerami co #!$%@?ą, że kiedyś matura to jak dzisiaj studia xD