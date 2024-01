Warto zwrócić uwagę na to, że wkładali mu tę rurę, gdy było już jasne, że uwolnienie to kwestia godzin, a gość zgodził się na kroplówkę, co zignorowano. Ewidentnie zrobili to, "bo mogli" z chęci upokorzenia i zadania bólu. To oczywiście skandal, choć zaraz znajdą się pajace tłumaczące, że definicja tortur zakłada próbę wymuszania zeznań, a oni się nad nim znęcali przecież tylko dla sportu. Wróć - "z troski". Ale spoko, racjonalizujcie trolle Pokaż całość