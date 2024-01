Mój kot Bąbel był bezdomnym seniorem. Oswojony i względnie zadbany został przygarnięty przez babki na okres zimowy. Te drukowały i naklejaly ogłoszenia że zdjęciem o znalezionym kocie i pisały o nim w sieci ale nikt się do niego nie przyznawał ( Wrocław Jagodno). Kotka tych kobiet go nie akceptował więc napisały że jeśli nikt go nie przygarnie to oddają go do schroniska no i jest ze mną od trzech lat.