Likwidacja własności prywatnej to jeden z podstawowych celów NWO. Zarżnięcie małych i średnich przedsiębiorstw to z kolei kluczowy element do osiągnięcia tego celu. Pandemia była pretekstem do wdrożenia ograniczeń, które zainicjowały fale bankructw. Nowy Ład to polska część tego game plan. Kluska już na etapie jego procedowania mówił, do czego on doprowadzi. Tylko korpo pozostaną, oferując nam subskrypcję na wszystko, od mieszkania, przez samochód do wiertarki i deski do prasowania. Człowieka, który Pokaż całość