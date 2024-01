Gościu prawie całą trasę palił fajki, nie dość, że bieg ukończył, to jeszcze w czasie zdecydowanie lepszym niż średnia (tak mi przynajmniej Google wypluwa), hmmm. Może jednak pan Chińczyk został zdyskwalifikowany za jakieś skróty?



A jak to nie fejk, no to powiem tyle: dla przeciwwagi, mnie jakby nawet podłączyli pod respirator, to za #!$%@? bym biegu nie ukończył xDDDD