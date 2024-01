Obrzydliwe sępy żerujący na starszych ludziach, bo tylko Ci nabiorą się na “sprzedaż mieszkania młodej parze za gotówkę”. Fliperow to się nie powinno opodatkowywać, a na policję zgłaszać za umyśle wprowadzanie w błąd w celu uzyskania korzyści majątkowej.

Serio, czemu nie ma jeszcze za to sku?!%#>$two jakiegoś paragrafu?

A tak w ogóle to ceny transakcyjne każdego mieszkania powinny być jawne i łatwe do sprawdzenia dla wszystkich.