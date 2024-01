To jest aktualna codzienność w polskiej szkole i internacie.

Kuratorium to gorsze niż więzienny klawisz. Zamiast pomagać, wspierać i kierować to dzwonią, kontrolują i sypią kary za wszystko. A jak się cokolwiek wydarzy nie tak to winny ZAWSZE jest ten, co akurat był na miejscu. I nie ma znaczenia, czy kradł, czy był okradany. Doszło do kradzieży, więc na pewno nie dopełnił obowiązków. I kara.