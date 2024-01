szkoda mi tej Grety. Ona jest w lekkim stopniu upośledzona. Że tak wypłynęła na fali ekologii, to tylko dobrze się wstrzeliła. Jej wypowiedzi to niestety żenada. Ta planeta na ropie i węglu stoi i póki jch nie wyczerpiemy to nic się nie zmieni. Ostatnio był artykuł o elektrycznych czołgach xddd Zasięg 30km xdd

7 miliardów ludzi i jak oni mają zaspokoić zapotrzebowanie na energię? Wiatrakami? Elektrownie wodne?

Jedyny ratunek to atom. Ale Pokaż całość