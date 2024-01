Sprawcę wypadku, który zrujnował mi życie, skazano na grzywnę 12 tys. zł, zabrano mu prawo jazdy na trzy lata. Ma też zapłacić mi tytułem zadośćuczynienia 10 tys. zł.

W jaki sposób wolny, niezależny sędzia dochodzi do wniosku, że taka kwota jest odpowiednia? Przecież to nawet nie pokryje kosztów odszkodowania, a co dopiero mówić o zadośćuczynieniu.