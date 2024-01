Fascynuje mnie poznawanie świata i zgłębianie wiedzy od lat, niedawno dopiero uświadomiłem sobie dlaczego tak jest, za gówniaka już lubiłem przeglądać atlasy, czytać nawet encyklopedie, zaczytywałem się w popularnonaukowych czasopismach, potem fascynacja fizyką i astronomią, doszedłem do wniosku że to nie zwykła ciekawość a to co napędza instytuty naukowe, obserwatoria, detektory, satelity, sondy i inne stworzone przez ludzi skomplikowane urządzenia -szukanie odpowiedzi. Długo szukałem jej w nauce, ograniczony intelekt i aparat matematyczny Pokaż całość