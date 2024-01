Powiem wam miski że jako osoba z wieloletnim doświadczeniem przy pracach budowlanych na stacjach energetycznych przy pracy w pobliżu średniego i wysokiego napięcia to jeśli pompa była w rozłożona w polu rażenia to najprawdopodobniej pracę musiały być wykonywane na polecenie z osobą dozorującą i to ona odpowiada za bezpieczeństwo w strefie pracy. Potrzeba do tego uprawnień D SEP powyżej 1kV i kilka innych szkoleń. Nie ma winnego czyli pewnie tego nie było Pokaż całość