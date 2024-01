No, europejskim komunistom posypał się socjalizm, bo nie ma kto go utrzymywać. (do tej pory był z taniego gazu z rosji).



Takze szykujcie wazeline europejscy komuniści, bo wasze rządy właśnie doprowadziły do powstania drugiego Hitlera. No ale czego sie spodziewać po ludziach, którzy ideologie stawiają ponad ekonomie.