Thermomix i lidlomix to są niemieckie urządzenia. Tym się właśnie nasze gospodarki od siebie różnią, że oni je sami produkują, a Polacy szukają je w promocjach by kupić, bo sami nie potrafimi. Z tego wynikają tez różnice w cenach na rynkach. MPM robi też swój Termorobot, ale nie oszukujmy się, że to polski projekt i produkcja ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )