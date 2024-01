Zadbanie o Twoje zdrowie psychiczne to pierwszy krok jaki możesz wykonać aby wieść lepsze życie. Doświadczasz przemocy emocjonalnej? Być może o tym nawet nie wiesz? Przemoc emocjonalna jest formą przemocy, która ma bardzo szkodliwy wpływ na emocjonalne i psychiczne zdrowie osoby. To zachowanie, które atakuje czyjeś poczucie własnej wartości, autonomii, a także stabilność emocjonalną.

Obejmuje ona manipulację, zastraszanie, kontrolę oraz wywieranie presji emocjonalnej w sposób szkodliwy dla ofiary, która często nie jest świadoma tego, że jest krzywdzona, wręcz przeciwnie, uznaje, że to co się dzieje w jej życiu za "normalne" bo nie wierzy w siebie ani w to, że może być inaczej. Niestety, trwając w takiej sytuacji przez dłuższy czas, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić iż doświadczająca przemocy psychicznej ofiara pogrąży się w bólu i negatywnych emocjach na dłuższy czas, nawet jeśli oprawcy dawno już przy niej nie ma.