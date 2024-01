Jest to element strategii mającej skłaniać do samochodów elektrycznych, ale niekoniecznie chińskich. Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił już nowe zachęty, które mają odciągnąć kupujących od modeli chińskich na rzecz modeli francuskich i europejskich, w tym nowy program leasingu samochodów elektrycznych wyprodukowanych w UE za 100 euro miesięcznie.

Bardzom proszem ładniem kupujcie europejskie elektryki… bo jak nie to was zmusimy takimi podatkami ze się zesracie.Emmanuelu to jeb%ie