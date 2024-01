Z metodami genetycznymi, CRISP itp. jesteśmy jeszcze w szczerym polu, więc jedyne co można zrobić, to opóźniać postępy objawów. No i żadna klinika w USA, czy Meksyku nie zaproponuje drogiego i cudownego leczenia. Pozostaje tylko życzyć dużo samozaparcia w rehabilitacji, ćwiczeniach, psychoterapii itd. Smutno mi się robi jak sobie czasem przypominam o takich chorobach.