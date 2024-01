To, ze Niemcy dbaja o swoje interesy to zrozumiale.

Zrozumiale jest tez to, ze Tusk odwali propagandowe fikolki, by wmowic Polakom, ze Niemcy maja racje,

a nastepnie zrobi wszystko by te inwestycje opozniac, by ja ostatecznie uwalic ¯\(ツ)/¯