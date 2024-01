Bartuś wieczorem wyszedł się przewietrzyć, ale był tak szeroki w barach że nie mieścił się na chodniku. Ktoś mu zwrócił uwagę, ale (tu nie wiemy co się naprawdę działo) finalnie przyjechała policja i zamknęli Bartusia.

Jak zadzwonił do mamusi, że policja jedzie, bo się z "kimś pokłócił" na ulicy i nie wrócił na noc, to mamusia stwierdziła, że pewnie go policja zamknęła, jakby to było coś codziennego i normalnego.



