Ta cała panika o dosypywaniu potajemnie robali do jedzenia to jest chyba najwyższy poziom odklejenia jeżeli chodzi o niedawne polityczne teorie.



Przecież białko z robali jest DROGIE. #!$%@? że "lewacy będą potajemnie dodawać robale do chleba dla zwykłych ludzi" to prawie takie szaleństwo jak twierdzenie że rzeźnik fałszuje kiełbasę wieprzową przy użyciu jagnięciny.



Jedzenie fałszuje się składnikiem TAŃSZYM, nie droższym. Ludzie