Mija już 15 miesięcy odkąd zaczęła się sprawa Chotomowa. Dalej jestem wyłącznie świadkiem. Nikt mnie nie przesłuchiwał. Ograniczyło się to do 3 przeszukań. Jednak do dziś nie zwrócono rzeczy. Sam też musiałem zdobyć dowody na widoczność obiektu. Zapewne tylko dzięki temu nie postawiono mi zarzutów.