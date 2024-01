Heh, wiecie nawet przy swoim całym sceptycyzmie do polityki zdrowotnej czasu pandemii i post-pandemii muszę przyznać, że chirurg wypowiadający się o szczepionkach to trochę tak, jakby inżynier mechanik zaczął wypowiadać się o budowlance - coś tam pewnie będzie wiedział, bo jednak też miał wytrzymałość materiałów na studiach, no ale jednak miałbym do niego ograniczone w tym zakresie zaufanie i poważanie co do jego autorytetu.