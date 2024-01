Zamiast wsadzania ich do więzienia właściwszym było by przykucie ich krótkim łańcuchem do muru gdzieś na więziennym dziedzińcu.

Miejsca w celi nie będą zajmować, a po spędzeniu roku w takim miejscu, w niewygodnej pozycji powinna im dostatecznie zbrzydnąć idea przykuwania się albo przyklejania do czegoś.

Zostawić możliwość warunkowego zwolnienia po roku ale z dodatkowym warunkiem pokrycia wszystkich strat materialnych.



Kary finansowe nie mają sensu - bo te osoby będą potrzebowały pieniędzy aby Pokaż całość