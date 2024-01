Nauczyciele to zawsze był inny stan umysłu. Niby tak mało zarabiają to powinni rozumieć wartość pieniądza ale od rodziców to co chwilę na kino, teatr, muzeum, szlachetną paczkę, mikołajki, kwiaty, zbiórki. Są tez przepracowani i pracują po godzinach ale niech rodzice zbierają z dzieciakami kasztany, liście, strawy, kamienie, patyczki, kwiaty i w #!$%@? innych rzeczy.



Prawdziwych nauczycieli to na placach jednej ręki można policzyć.



I o ile Nowackiej nie lubię to tutaj