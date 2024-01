Ja mam Allianz - 120 zł. Dzownię do 1 z 3-4 placówek i się umawiam. Zwykle terminy na dziś lub kolejny dzień. Póki co 0 problemów, miasto wojewódzkie. Nie mają swoich tylko partnerskie placówki. Zakres ok, cena też, dostępność w porównaniu do luxmedu niebo a ziemia. Zobaczymy dalej jak to będzie. Póki co 1 rok i jestem zadowolony. Do tego ankieta by dostać leki na receptę bez dyskusji - czasem potrzebne, szybkie Pokaż całość