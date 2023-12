A jak nie dostaną podwyżek to co? Wypowiedzenie złożą? I gdzie pójdą? No gdzie pójdziecie?! Hahaha pracodawcy wiedzą, że zwykły pracownik nic nie może, gówno może, o już gówno zrobił w gacie.

Na wasze miejsce jest kolejka chętnych (zdecydowanie większa niż ta codziennie do kas)