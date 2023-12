Likwidacja problemu bezdomności, to w dzisiejszych czasach utopia. Jeśli nie masz darmowej ziemi, darmowej energii i podpiętych do tego robotów, które budują za grosze, a wszystko jest wręcz przeciwnie, to można co najwyżej wiecznie gonić króliczka. Mówimy przecież głównie o narkomanach, alkoholikach i puszczonymi samopas imigrantach z krajów 3. świata oraz wschodniej Europy. Zwykły chory na nogi czy głowę Niemiec ma raczej zabezpieczenie socjalne i nie ląduje ot tak na ulicy z Pokaż całość