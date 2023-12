Wjechał na poligon wojskowy, gdzie odbywały się ćwiczenia. Z 15 metrów strzelił do człowieka. Po strzale od razu uciekł autem. Nie ma mowy o przypadku, może się tak tłumaczyć, ale no nie.



Jak ktokolwiek patrzył przez kamerę termalną to wie, że z kilkudziesięciu metrów dostrzeżesz zająca i odróżnisz go od myszy czy sarny, o człowieku w ogóle nie ma mowy by się pomylić. 15 metrów to jest długość polskiego mieszkania w blokach.