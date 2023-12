Tu raczej to wygląda na działanie jakiegoś neuropka de .

Po pierwsze jak by to był jakiś odpad od uchodzców to by to zdemolował.

Po drugie muzułumanie co bądz mają większy szacunek do chrześcijan niż do lewaków. (LGBT, Ateizm)

Po trzecie ścięcie główy wygląda na egzekucje a o Marii chyba jest w koranie więc ścinanie jej głowy mogło by byc Haram.

Zostaje więc lewak neuropek, miasteczko 60k ludzi.

Pamiętacie akcje z wlepkami Pokaż całość