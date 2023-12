Jak zaczną masowo mobilizować to nikt nie będzie płacił łapówek , tylko wszyscy podlegający mobilizacji nawieją z Ukrainy, to im się po prostu nie opłaca. Jakimś rozwiązaniem jest zwiększenie kwoty łapówki za zwolnienie od poboru o 1000proc, wtedy tylko najbogatsi będą sobie mogli na to pozwolić , a biedota do okopów, no chyba że nawieje . Caramba w takim kraju jak Ukraina nie ma prostych rozwiązań.