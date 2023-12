Takie polskie "naukowe" piekiełko.



99% naukowców polskich wierzy w to, że im coś bardziej niezrozumiale napiszą - to jest to bardziej naukowe.

A tutaj przyszedł jakiś "Bartosiak" i pokazał, że można zrozumiale, merytorycznie i do mas.

Zaczął debatę w całym kraju. Ból dupy w środowisku finansowanym (kontrolowanym) z budżetu ogromny :)