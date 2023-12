PO/KO popelnia dokladnie te same bledy ktore spowodowaly ze PiS doszedl do wladzy.

Po prostu sa partia "elit i bogatych" ignorujac biedniejszych. Nawet PiS tak nie ignorowal elektoratu PO/KO.



Pamietacie te obrazki z przerazonym Andrzejem Wajdą?

Zobaczycie ze za 4 lata, nastroje beda podobne jak w okolicach 2015. Bo jak pokazuje ta decyzja - politycy noworzadzacej koalicji, nic sie nie nauczyli.



PS. Dzisiaj wpadla informacja ze dziennikarz TVN bedzie szefem TVP. Co Pokaż całość