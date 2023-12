Dotyczy nieruchomości komercyjnych. Widocznie jest już nasycenie rynku biurowcami oraz domami i galeriami handlowymi. Dużo firm pracuje zdalnie, ludzie z zakupami przenieśli się do sieci, a takie staromodne domy handlowe odwiedzają jakby to było muzeum - jest na co popatrzeć, jednak artefakty są za drogie, a podobne/ takie same mogą kupić w innym miejscu taniej.