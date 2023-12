GDZIE #!$%@? ŹRÓDŁO?

Znów jakaś powalona ludzka stonoga. Cytujesz badanie? Daj link. DO BADANIA

A nie jak tu: źródłem jest komentarz OP na wykopie, w którym mamy link do artykułu prasowego. W artykule prasowym mamy komentarz do raportu i link do bada... OCZYWIŚCIE ŻE NIE BADANIA1111 XD

Link do strony organizacji prowadzącej badanie gdzie dopiero łaskawie możemy sobie znaleźć link do samego badania.



A czemu OP zrobił taki linkowy labirynt? Ktoś ma Pokaż całość