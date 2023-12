Jeśli dalej będzie taki rynek - pompa na pustym pieniądzu to ceny wszystkiego wywali. Mieszkania to zawsze początek. Zobacz co się dzieje w salonach samochodowych: masz 100k zł i co? Fabia, Polo i Yaris. Prąd i gaz już dawno miały mieć podwyżki +60/70% no ale podwyżki poszły do zamrażarek, które są finansowane z podatków. Chyna już wszyscy chcą wszystko rolować byle tylko na nich nie padł payday.