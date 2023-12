75% Polaków by wskoczyło w te 5000 brutto miesięcznie. Zresztą jakby to zrobili to masowo w Polsce pracownicy by przechodzili na najniższą krajową w małych firmach a premię by dostawali w kopertach żeby nie przekroczyć progu 60 tys i nie płacić podatku. Oni dobrze to wiedzą co by się działo i jaki procent społeczeństwa by to objęło. Nigdy tego nie zrobią chyba że w zamian pójdą podwyżki podatków typu vat, akcyza i Pokaż całość