Widzę to po znajomych którzy biegali za wszystkimi dawkami szczypawek i wyśmiewali od szurów nieszczepiących się eliksirem.Teraz wszyscy mają dzwine problemy zdrowotne typu zapalenia oczu, problemy z nerkami, jakieś wysypki no i przede wszystkim słabszy układ odpornościowy - bez przerwy grypa albo przeziębienie. No ale cóż, tak to jest jak się słucha mediów głównego ścieku xD # szczepimysie