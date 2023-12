Bardzo długo miałem bordo na Wypoku to się wypowiem.



1) Unowocześnienie interfejsu, które nie wniosło nic do poprawy komfortu a spowodowało tylko perturbacje w pierwszych miesiącach i zmianę przyzwyczajeń.



2) Z perspektywy starego użytkownika wygląda to tak, że ubyło znalezisk, z których można się dowiedzieć czegoś wartościowego - ubyło użytkowników, którzy robią w życiu coś ciekawego - przybyło za to mnóstwo polityki i patologii (jakieś Ekipy, dramy patostreamerów, FameMMA) - poprostu brak Pokaż całość