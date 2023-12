Żal mi homosiów i lesb czy tam jeszcze transów. Nie dość że psychikę mają zjechaną przez swoją chorobę seksualną to wielkie korporacje przez natrętną promocję i propagandę lgbt sprawiają tylko że coraz większa liczba ludzi ich nienawidzi.

Dostrzegam to nawet u samego siebie. Dopóki w mediach nie było takiej promocji lgbt to geje, lesby, transy były mi totalnie obojętne. A teraz jak kogoś widzę z tej grupy to nie mam ochoty z Pokaż całość