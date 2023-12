Chociaż polscy piętnastolatkowie są powyżej średniej dla krajów OECD, to okazuje się, że ich wyniki są znacznie gorsze niż w poprzedniej edycji badania (2018 r.). Matematyka - spadek z 516 do 489, rozumienia tekstu czytanego - spadek z 512 do 489, nauki przyrodnicze - spadek z 511 do 499.