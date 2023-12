Głos oddany na Konfę nie poszedł na marne!



Jakkolwiek kotłowniarze i lemingi by nie fikołkowali, to Konfa jest najbardziej wolnościową i merytoryczną parią, która skupia sie na prawdziwych problemach Polek i Polaków.



Nie, in vitro i aborcja to nie jest temat ani ważny, ani mający cokolwiek wspólnego z wolnością.



Aborcja to wątpliwy moralnie zabieg, dla osób co nie potrafią się zabezpieczyć, a invistro nie powinno być finansowane z budżetu, bo samodzielne opłacenie Pokaż całość