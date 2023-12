To co policja zrobiła z siebie w ostatnich latach to ewenement na skalę światową. Nigdy nie byli specjalnie lubiani, ale teraz społeczeństwo wręcz nimi gardzi. Mijasz patrol i jedyna myśl zwykłego porządnego obywatela to "oby o nic się nie #!$%@?". Bo doskonale wiesz że w dupie mają prawo i przepisy, mogą cię nawet zabić na komendzie i nie poniosą odpowiedzialności. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie jako 19 latek który pojechał do miasta na Pokaż całość