Nie rozumiem ludzi dla których Wałęsa może być autorytetem. Przeczytałem o nim kilka książek i doszedłem do wniosku, że to zwykły cwaniaczek. Cwaniaczek, który przypadkiem, a czasem celowo w rękach innych, doszedł na plecach innych do stanowiska. Był narzędziem w rękach służb, niewiele rozumiejąc z tego, brał dla siebie i swoich ludzi ile mógł. Do tego megaloman i mitoman.