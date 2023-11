Likwidacja gotówki to tak jak likwidacja książek/papieru - co z tego że 90% rzeczy które czytam jest cyfrowa, jak chce mieć część księgozbioru/notatek w formie analogowej, której mi nie cofnie Bezos z kindla, nie wyciekną mi one do sieci przy włamaniu na chmurę i nie ulegają zmianie bo komisja edytorska uznała że nie pasują do dzisiejszej mody