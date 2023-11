Już widzicie że w Google nie możecie znaleźć często tego co się suszka. Szczególnie od października wykosili tysiące stron co piszą o czymś - co nie jest prawilne dla Google i niewygodne. Na rzecz stron tylko co uznane są i piszą zgodnie z tym co życzy sobie widzieć google w własnej wizji świata. Warto zauważyć że każe własne myślenie odmienne od schematu będzie traktowane jako zagrożenie w kluczowych dziecinach, widocznych w artykule Pokaż całość