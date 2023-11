Jak byśmy mieli w Naszym pięknym państwie normalne CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji to po publikacji takiego nagrania koleś już powinien mieć z automatu prowadzone postępowanie. Oczywiście funkcjonariusze co przybyli na tą interwencie również postępowanie - widać że kryją swojego.Można oczywiście link wysyłać na: skargi@cbsp.policja.gov.plSkarga/Wniosek powinny zawierać:imię i nazwisko wnoszącego,dokładny adres do korespondencji,dokładny opis zdarzenia.