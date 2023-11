Ile razy można pisać to samo? Najbogatszy 1% nie lata odrzutowcami, tylko zarabia 60 tysięcy dolarów rocznie. W USA to nie jest nawet klasa średnia, u nas to będzie specjalista na etacie.

0.01% lata prywatnymi odrzutowcami i nie rzadko na szczyty klimatyczne, debatujące o różnych zakazach od słomek, przez samochody, przez latanie tanimi liniami lotniczymi.